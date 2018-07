Düsseldorf - Weniger Selbstanzeigen wegen Schwarzgeld in der Schweiz

Düsseldorf.

Die Zahl der Selbstanzeigen wegen Schwarzgeldkonten in der Schweiz ist in Nordrhein-Westfalen weiter zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2018 zeigten sich 161 Steuersünder bei der Finanzverwaltung NRW selbst an, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 254. Das geht aus Zahlen des Finanzministeriums in Düsseldorf hervor.