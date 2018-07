Düsseldorf - Weniger Leistungen für Asylbewerber entlasten NRW

Weniger Leistungen für Asylbewerber entlasten NRW Letzte Aktualisierung: 13. Juli 2018, 11:06 Uhr

Düsseldorf. Die Zahl der Empfänger von Asylbewerberleistungen in Nordrhein-Westfalen ist um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Ende 2017 erhielten noch 122 400 Menschen solche Leistungen zur Deckung des täglichen Bedarfs, berichtete das statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf. Dies seien 68 900 Menschen oder 36 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.