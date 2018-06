Eschweiler.

Eine Anekdote erzählt Helena Stormanns nur zu gerne. Paul Bruce Dickinson war zu Gast bei ihr, trug wie so oft Jogginghose und T-Shirt in seiner Freizeit und suchte sie in der Stallgasse. Der Bruce Dickinson, Sänger der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden, die seit Beginn ihrer Karriere im Jahr 1975 mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft hat, und Bruder von Helena Stormanns.