Köln - Weltgrößte Fitnessmesse am Start: Branche auf Wachstumskurs

Köln.

Mit neuen Geräten und Trainingskonzepten geht die weltgrößte Fitnessmesse Fibo am Donnerstag in Köln an den Start. Fast 1150 Aussteller aus 44 Ländern und mehr als 150.000 Besucher werden erwartet - darunter Trainer, Studiobesitzer, Physiotherapeuten und am Wochenende auch Privatbesucher.