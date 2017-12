Aachen: Frau an Jülicher Straße getötet

Aachen. Nachdem am Samstagmorgen in Herzogenrath eine Frauenleiche entdeckt worden war, hat die Staatsanwaltschaft Aachen jetzt das nächste Tötungsdelikt bestätigt. Am Sonntagabend kam in Aachen eine weitere Frau ums Leben.

Das teilte die Pressesprecherin Katja Schlenkermann-Pitts auf Anfrage unserer Zeitung mit. Alles deute auf eine Beziehungstat hin. Einen Zusammenhang der Tat mit der am Samstag in Herzogenrath gefundenen Frauenleiche gebe es nicht. „Das ist etwas völlig anderes”, sagte die Sprecherin.

Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft noch nicht bekanntgeben. Die Ermittlungen am Tatort an der Jülicher Straße seien noch in vollem Gange. Die Tat soll sich am späten Abend, etwa gegen 23 Uhr, ereignet haben.

Wir berichten weiter.