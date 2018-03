Bonn - Wein aus NRW: Die Anbaufläche ist nun ein bisschen weniger klein

Bonn. Nordrhein-Westfalens kleine Weinanbaufläche ist ein bisschen gewachsen. In dem Bundesland gebe es inzwischen Pflanzrechte für eine Fläche von gut 21 Hektar, teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) auf Anfrage mit. Nachdem sich das Gebiet 2016 um einen Hektar vergrößerte, gab es 2017 immerhin einen Zuwachs von 2,4 Hektar genehmigter Fläche.

Hintergrund sind EU-Regeln, die 2016 in Kraft traten - seither können auch Bundesländer ohne nennenswerte Rebfläche pro Jahr fünf Hektar neu zuteilen. Die Fläche in NRW gehört zum Anbaugebiet Mittelrhein, das größtenteils in Rheinland-Pfalz liegt und bis in das Siebengebirge vor den Toren von Bonn nach NRW hineinragt.

Zum Vergleich: Im Bundesgebiet gibt es gut 100.000 Hektar Weinanbaufläche, rund zwei Drittel davon liegt in Rheinland-Pfalz. Nur etwa 0,0002 Prozent der deutschen Weinberge sind also in NRW.

Gut möglich, dass man in NRW auch außerhalb des Siebengebirges Rebstöcke findet. Denn Wein darf auch außerhalb von Anbaugebieten für den Eigenkonsum gepflanzt werden - und zwar auf maximal 1000 Quadratmetern.

Diese Möglichkeit wird nach Angaben der NRW-Landwirtschaftskammer derzeit auf etwa 15 Flächen genutzt, vor allem von Heimat- und Brauchtumsvereinen. „Der historische Bezug zum mittelalterlichen Weinanbau wird dadurch präsenter”, sagt Manfred Kohl von der Landwirtschaftskammer NRW.

Ein Teil der 2017 neu hinzugekommenen Fläche mit Pflanzrechten geht auf das Konto eines Hobby-Winzers, der in Bornheim einen Weinberg nun professionell betreiben will - in der Region gab es im 19. Jahrhundert kommerziellen Weinbau, dieser ging aber durch den Reblausbefall und die Steuerpolitik Preußens zurück und wurde schließlich eingestellt.

Und heute? Einen Trend zum Weinanbau in NRW sieht Weinexperte Kohl nicht, schließlich sei das flächenmäßige Wachstum auf maximal fünf Hektar pro Jahr gedeckelt. Generell sei die Perspektive von Weinanbau außerhalb der 13 deutschen Anbaugebiete aber gut, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI).

„Im Zuge des Klimawandels ist es inzwischen möglich, auch in nördlicheren Regionen Wein anzubauen.” In NRW sei zwar „nicht mit einem riesigen Zuwachs zu rechnen, aber mit moderatem Anbauflächen-Wachstum auf niedrigem Niveau”.

An diesem Sonntag startet in Düsseldorf die dreitägige Fachmesse „Pro Wein”, einer der wichtigsten Branchentreffs für Winzer und Händler aus aller Welt. Reben aus NRW dürften bei der Messe bestenfalls nur eine Nebenrolle spielen.