Aachen.

Der Alarmton ist durchdringend, Rotlicht blinkt, in kaum sechs Sekunden sind die beiden massiven Poller oder „Pilomaten“ aus der Versenkung hochgefahren und sperren die Zufahrt zum Aachener Markt an der Ecke Judengasse/Jakobstraße: „Es sind die aktuell stärksten, die es gibt. Sie halten einem Achttonner stand, selbst dann, wenn er mit 80 Stundenkilometern auffahren würde“, sagt Tell Spittel, Technischer Leiter der Erfurter Firma, die in Aachen das versenkbare Sicherheitssystem installiert hat.