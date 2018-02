Düsseldorf - Wehrhahn-Prozess: Zeuge belastet Angeklagten schwer

Düsseldorf.

Im Prozess um den Bombenanschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hat ein ehemaliger Mithäftling des Angeklagten vor Gericht ausgesagt, dass dieser ihm die Tat gestanden habe. „Ich habe die Kanaken in meinem Viertel in die Luft gejagt”, habe er ihm wörtlich gesagt, berichtete der 44-Jährige am Donnerstag: „Er hat damit geprahlt.”