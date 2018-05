Köln - WDR-Rundfunkrat beschließt Resolution zu Belästigungsvorwürfen

Köln.

Der WDR-Rundfunkrat hat in einer Sitzung eine Resolution zu den Vorwürfen sexueller Belästigung beschlossen. In der am Dienstag in Köln verabschiedeten Stellungnahme heißt es, dass das Aufsichtsgremium „aufmerksam und sehr betroffen interne und externe Hinweise auf Vorwürfe sexueller Übergriffe im WDR” verfolge.