Aachen.

An seine Zeit in Düren kann sich Christian Dünnes noch gut erinnern. Seine Volleyball-Mannschaft erreichte die Champions League – aber übertragen wollte niemand die spektakulären Spiele, auch der WDR winkte ab. So trug Evivo Düren selbst die Produktions- und Sendeplatzkosten – und baut nun die Schulden immer noch in einem Zehnjahres-Plan ab.