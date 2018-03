Warnstreiks in Aachen, Düren und Heinsberg: Das müssen Sie wissen

Aachen/Düren/Heinsberg. Busse fahren nicht, Kindergärten sind geschlossen, die Müllabfuhr kommt nicht und städtische Einrichtungen öffnen nur teilweise: Am Mittwoch, 21. März, wird im öffentlichen Dienst gestreikt. Auf dieser Seite werden wir Sie auf dem Laufenden halten, welche Auswirkungen die Streiks auf die Städteregion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg hat. Wir aktualisieren diesen Artikel bei neuen Informationen.

Unsere Redaktionen berichten ab Mittwochmorgen im Liveblog vom Streik aus den Städten und Gemeinden der Städteregion Aachen.

Städteregion Aachen

Aachen: Alle Busse der Aseag werden in ihren Depots bleiben. Die Busse von Vertragsunternehmen fahren jedoch. Bislang steht nicht fest, auf welchen Strecken welche Fahrten ausfallen. Einzelheiten lesen Sie in unserem Artikel „Warnstreik am Mittwoch: Keine Aseag-Busse in der Städteregion“. Sofern keine Schulbusse verkehren, legt es die Stadt Aachen ins Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder am Schulunterricht teilnehmen lassen.

Welche Kitas in Trägerschaft der Stadt Aachen bestreikt werden, war zunächst nicht bekannt. Die Gewerkschaft Verdi ging davon aus, dass - wie 2017 - rund 80 bis 90 Prozent der Einrichtungen geschlossen bleiben. Ob eine Notfallbetreuung eingerichtet werden kann, stand zunächst noch nicht fest. Die Stadt hatte dazu Bereitschaft angekündigt, man wisse aber nicht, ob sich ausreichend viele nicht-streikende Mitarbeiter dazu bereit finden werden. Sicher ist, dass die Betriebskita Aachen-Brabantstraße (in Trägerschaft der Städteregion Aachen) komplett schließt.

Die Müllabfuhr wird komplett bestreikt. Betroffen sind Teile der Innenstadt sowie Laurensberg und Richterich. Auch der Recyclinghof in der Eilendorfer Kellershaustraße ist geschlossen; vereinbarte Termine für den Sperrmüll fallen aus.

Alsdorf: In Alsdorf schließen zwei Gruppen in der Kita Florianstraße und fünf von sechs in der Kita Annapark. Aseag-Busfahrten werden ausfallen, andere Busse zum Teil fahren. Die Aseag rät, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Mehr dazu in unserem Artikel „Ausfälle, Überfüllungen, Verspätungen: Im Nordkreis wird gestreikt“.

Baesweiler: Auch hier werden Aseag-Busfahrtenausfallen, andere Busse aber fahren. Mehrere Kitas werden bestreikt, zum Teil wird eine Notfallbetreuung angeboten. Einzelheiten zum Streik im Nordkreis finden Sie hier.

Eschweiler: Mehrere Kitas werden bestreikt, zum Teil gibt es auch hier eine Notfallbetreuung. Einzelheiten dazu finden Sie in unserem Artikel „Streik in Eschweiler: Viele Busse bleiben stehen, viele Kitas geschlossen“. Ein Großteil der Busverbindungen wird voraussichtlich ausfallen, da er über die Aseag abgewickelt wird. Nur auf den von privaten Busunternehmen unterhaltenen Linien werden Busse verkehren. Das Rathaus der Stadt Eschweiler bleibt ganztägig geschlossen, die Sitzung des Sportausschusses findet wie geplant statt.

Herzogenrath: Alle drei städtischen Kitas bleiben geschlossen. Aseag-Busfahrten werden ausfallen, andere Busse zum Teil fahren. Die Aseag rät, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Infos zum Streik im Nordkreis hier.

Monschau: Die Kitas bleiben voraussichtlich geöffnet. Einzelheiten „Warnstreiks in der Nordeifel: Schulbusse fahren, Notbetreuung in Kitas“. Auch im Rathaus soll alles seinen Gang gehen. Da die Schnellbuslinien 63 und 66 ebenfalls von der BVR bedient würden, werden keine Probleme erwartet. Der Netliner im Stadtgebiet Monschau werde fahren.

Roetgen: Einige Kitas bieten eine Notbetreuung an. Einzelheiten zur Lage in Roetgen hier. Die Verwaltung soll nicht betroffen sein. Auch die Ortsbuslinie 64 in Roetgen wird verkehren.

Simmerath: Für Kita-Kinder wird in Eicherscheid eine zentrale Notbetreuung angeboten. Einzelheiten hier. Die Verwaltung soll weiterhin funktionieren.

Stolberg: Die Aseag-Buslinien nach Aachen werden ausfallen, für alle anderen Verbindungen sind dagegen private Subunternehmer zuständig, die fahren werden. Mit flächendeckenden Kita-Streiks wurde am Dienstag nicht gerechnet, höchstens mit einzelnen Arbeitsniederlegungen.

Verdi hat seine Mitglieder mobilisiert, am Warnstreik und der zentralen Kundgebung in Aachen teilzunehmen. Es kann zu Einschränkungen im Angebot von Stadtverwaltung, Technischem Betriebsamt und Kindergärten kommen. Infos zu Busverbindungen in der Städteregion hier.

Würselen: Nur die Kita Heidegarten wird geschlossen. In der Stadtverwaltung gibt es eventuell Einschränkungen im Betrieb. Sämtliche Aseag-Busfahrten werden ausfallen, andere Busse zum Teil fahren. Die Aseag rät, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Mehr Informationen zur Lage im Nordkreis hier.

Kreis Düren

Die Gewerkschaft Verdi ruft bei kommunalen und Dienststellen des Bundes im Kreis zu Warnstreiks auf. Um 10 Uhr startet eine Kundgebung vor dem Krankenhaus Düren. Der Krankenhausbetrieb soll nicht betroffen sein. Die vier städtischen Kindergärten bleiben geschlossen, weitere Kitas wollen sich beteiligen (welche, lesen Sie hier). Die Dürener Kreisbahn ist nicht vom Streik betroffen.

Kreis Heinsberg

Für Mittwoch sind vorab keine Streikaktionen im Kreis Heinsberg bekannt geworden. Bereits am Dienstag wurde in etlichen Heinsberger Kitas gestreikt, so dass nur Notbetrieb stattfinden konnte, die Kita Magdeburger Straße blieb geschlossen. Die Busse der West Verkehr GmbH blieben am Dienstag in ihren Depots.

(Alle Angaben ohne Gewähr.)