Warnstreik und Urabstimmung an Düsseldorfer Uni-Kliniken Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 20:32 Uhr

Düsseldorf. Wegen Warnstreiks rechnen die Uni-Kliniken in Düsseldorf in dieser Woche mit erheblichen Einschränkungen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte für Dienstag bis Donnerstag Warnstreiks an und rief zugleich die Mitglieder zu einer Urabstimmung über einen unbefristeten Streik auf. Das Ergebnis solle am späten Freitagabend vorliegen, kündigte Verdi an.