Düsseldorf - Warnstreik stört Betrieb an Düsseldorfer Uni-Kliniken

Düsseldorf.

An der Universitätsklinik in Düsseldorf hat ein Warnstreik am Dienstag zur Absage von Operationen und erheblichen Einschränkungen geführt. Nach Angaben der Klinikleitung waren von 30 Operationssälen nur elf in Betrieb, die Beförderung der Patienten war deutlich behindert.