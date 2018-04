Region - Warnstreik in NRW: Stillstand auf Straßen und in der Luft

Region. Annullierte Flüge, lahmgelegte Straßenbahnen, geschlossene Kitas: Der landesweite Warnstreik im öffentlichen Dienst hat in der Region und dem übrigen Nordrhein-Westfalen den Alltag von Pendlern, Eltern und Reisenden umgekrempelt.

„Sichtbar und spürbar” nannte der Kölner Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft Verdi, Daniel Kolle, die Folgen der Arbeitsniederlegungen am frühen Dienstagmorgen. „Der Warnstreik ist angerollt.”

Bus und Bahn: Der Nahverkehr in den Städten erlahmte vielerorts. In der Städteregion Aachen fuhren die Busse der Aseag nicht. „Gewerkschaftlich organisierter Warnstreik. Heute fahren keine Bahnen”, warnten auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihre Kunden per Laufband. Ähnlich sah es bei der Ruhrbahn in Essen und Mülheim aus. Auch der Nahverkehr in Dortmund stehe still, sagte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Michael Bürger. Wer zur Arbeit oder Schule wollte, musste notgedrungen umsteigen. Eine Ausnahme bildete Düsseldorf. Bei der Rheinbahn sollte es erst am Mittwoch einen Warnstreik geben.

Straßenverkehr: Die Pendler in Nordrhein-Westfalen sind am Dienstag zunächst von einem völligen Verkehrschaos verschont geblieben. Der WDR meldete gegen 8 Uhr landesweit rund 270 Kilometer Stau. Das sei normal für den Berufsverkehr, teilte ein Sprecher von Straßen.NRW mit. Dennoch war auf den Straßen in der Region deutlich mehr los als üblich. In Aachen etwa standen die Autos unter anderem auf Adenauer- und Siegelallee Stoßstange an Stoßstange.

Mehr Stau als sonst hatte sich auf der A4 und A3 gebildet. Zahlreiche Pendler in NRW stiegen auf Regionalzüge und S-Bahnen um oder bildeten Fahrgemeinschaften.

Kindertagesstätten: Improvisationstalent wurde auch Eltern von Kita-Kindern abverlangt. Mehrere Städte, darunter auch Aachen, hatten bereits zuvor gewarnt, dass städtische Kitas geschlossen bleiben müssten oder nur einen Notbetrieb fahren könnten. So waren denn am Dienstag etwa in Herzogenrath die städtischen Kitas Am Wasserturm, Villa Kunterbunt und Altes Zollhaus bestreikt. In der Kita Altes Zollhaus wurde eine Notgruppe eingerichtet.

Betroffen waren vielerorts aber auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und der Schiffsverkehr.

Luftverkehr: Am Flughafen Köln/Bonn musste der Luftverkehr am Dienstagmorgen zeitweise komplett eingestellt werden, da die Flughafenfeuerwehr die Arbeit niederlegte. Der Warnstreik habe um 8 Uhr begonnen und sei bis 11 Uhr angekündigt, erklärte der Flughafen. In dieser Zeit seien keine Starts und Landungen möglich.

Planmäßig standen in den drei Stunden 47 Passagierflüge auf dem Programm - 22 Starts und 25 Landungen. Bereits vorsorglich waren wegen des Warnstreiks 76 Flüge gestrichen worden.

Arbeitsniederlegungen gab es auch an den Airports in München, Frankfurt und Bremen. An den einstmals staatlich betriebenen Airports werden noch zahlreiche Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt.

Hintergrund: Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die bundesweit 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde.

Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hat Verdi für Dienstag auch zu drei Großkundgebungen in Köln, Dortmund und Bielefeld aufgerufen. Erwartet wurden mehr als 25.000 Teilnehmer. Am Mittwoch will der Beamtenbund dbb, der auch Angestellte vertritt, nachlegen - mit weiteren Warnstreiks und einer Demo in Bonn.