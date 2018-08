Offenbach/Berlin.

Deutschland steht am Donnerstag der vorerst letzte Hochsommertag bevor. Mit Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad soll es in Berlin und Brandenburg wieder am heißesten werden, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen sagte. In den kommenden Tagen zieht dann von Norden her eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern über das Land.