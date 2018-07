Bislang knapp 70 Schlafplätze

Auf Vogelsang gibt es bislang knapp 70 Übernachtungsmöglichkeiten, die sich auf ein Selbstversorgerhaus des DRK („Transit 59“) und ein einfaches Gästehaus im umgebauten Kameradschaftshaus 13 („K13“) verteilen.

Mehrere Anläufe für mehr Schlafplätze sind bislang gescheitert. Der Plan für ein Krimihotel in einem leerstehenden Gebäude zerschlug sich 2011. Die Widerstände gegen das Konzept eines Spaßhotels an dem Ort, an dem die Nationalsozialisten ihren Führungsnachwuchs ausbilden wollten, waren zu groß. Und das Deutsche Jugendherbergswerk zerriss Ende 2015 seine bereits fertigen Pläne zu einer Jugendherberge und einem Jugendwaldheim, weil nach ihren Angaben finanzielle Zusagen des Wirtschaftsministerium und der Denkmalpflege nicht eingehalten worden waren.