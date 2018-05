Aachen/Mönchengladbach.

Viktar Shainoha muss noch „seinen Motor machen“, deshalb sitzt der 31-Jährige ein wenig hibbelig in der mobilen Cafeteria des Circus Flic Flac, der zurzeit in Mönchengladbach gastiert, und schiebt sein Handy auf dem Tisch hin und her. In einigen Stunden wird sein Leben an diesem Motor hängen.