Vier Kinder aus Erkelenz bei Merkel-Empfang

Vier Kinder aus der Gemeinde St. Laurentius, Erkelenz-Houverath, Pfarrei Christkönig, Erkelenz, vertreten am Montag, 8. Januar 2018, um 11 Uhr das Bistum Aachen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Die Mädchen und Jungen aus Erkelenz-Houverath hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der

60. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel mit dem Begriff „Stern“ die richtige Lösung gefunden. Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück. (red)