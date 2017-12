Informationen

„Les Plus Beaux Villages de Wallonie“ – Die schönsten Dörfer der Wallonie. Sie führen diesen Titel aufgrund ihrer Lage, des ländlichen Charakters, ihrer denkmalgeschützten Architektur, der besonderen, erhalten gebliebenen Zeugnisse einer langen Geschichte, Tradition und Folklore sowie ihrer natürlichen Umgebung. Dieses Label ist ein Prädikat auf der Basis von Normen, die von Historikern, Architekten und Städteplanern der 1994 gegründeten Vereinigung „Les Plus Beaux Villages de Wallonie“ entwickelt wurden und die im Fünfjahresturnus erneut geprüft werden. Die Dörfer sind mit einem sechseckigen Schild „Les Plus Beaux Villages de Wallonie“ gekennzeichnet.



Anfahrt Soiron/Olne: Autobahn E 40 Aachen-Lüttich, in Verviers abfahren aufdie E42 (Verviers/Trèves), bis zur Abfahrt Verviers-Centre/Pépinster, rechts nach Pépinster, nach zirka vier Kilometern auf der Hauptstraße am Kreisverkehr in Pépinster der Beschilderung „Village de Soiron“ (braun) rechts ab folgen und dann der blauen Beschilderung „Soiron“.

Entfernung von Aachen zirka 40 Kilometer.

Internet: www.beauxvillages.be