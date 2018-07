Düsseldorf - Vier Badetote bislang 2018: DLRG warnt vor Gefahren

Düsseldorf.

In Nordrhein-Westfalen gab es 2018 bereits mindestens vier tödliche Badeunfälle: Im Kreis Neuss starben ein vierjähriger Junge und ein 18-Jähriger in Baggerlöchern. Im Rursee in der Eifel ging ein Mann aus Indien unter. Im Fluss Ruhr bei Herdecke ertrank eine 69 Jahre alte Frau. In zwei Fällen überlebten Badende - in kritischem Zustand.