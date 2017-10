Aachen.

Rund 60 Prozent der zehnjährigen Kinder in Deutschland können kaum oder gar nicht schwimmen. Eine Forsa-Umfrage der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) dokumentiert für das gesamte Bundesgebiet, was auch der Tendenz im Bundesland Nordrhein-Westfalen entspricht. Der offizielle Lehrplan sieht zwar vor, dass Kinder am Ende der Grundschulzeit Schwimmer sein sollen, aber das sind die meisten eben nicht, im Gegenteil.