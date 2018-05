Aachen.

Im Geschäft von Ruth und Klaas Wolters in Aachen steht an prominenter Stelle ein großer Touchscreen, mit dessen Hilfe sich die Kunden einfach und bequem über das Sortiment informieren können. Mehr noch: Sie können den gewünschten Artikel auch direkt bestellen und dabei entscheiden, ob er zu ihnen nach Hause geliefert wird oder ob sie ihn im Geschäft abholen wollen. Ein Onlineshop im „physischen“ Shop also.