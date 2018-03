Düsseldorf - Viele Besucher im NRW-Forum Düsseldorf: Neuheiten angekündigt

Düsseldorf. Fotografie, Pop und digitale Kultur: Mit dieser Ausrichtung hat das Ausstellungshaus NRW-Forum in Düsseldorf im vergangenen Jahr die dritthöchste Besucherzahl seit seinem Bestehen erreicht. 2017 besuchten rund 95.000 Menschen die Ausstellungen und Veranstaltungen, teilte das NRW-Forum am Mittwoch mit.

Besonders erfolgreich waren mit über 40.000 Besuchern die Ausstellungen „Peter Lindbergh/Garry Winogrand: Women on Street” und „Thomas Mailaender: The Fun Archive” von Februar bis April. Auch die Ausstellung des TV-Moderators Jan Böhmermann (36) „Deuscthland” lockte über 30.000 Menschen in das Forum.

In diesem Jahr will Alain Bieber, Künstlerischer Direktor des NRW-Forums, die hohen Besucherzahlen halten: „Es bleibt 2018 abwechslungsreich und höchst aktuell, anspruchsvoll und unterhaltsam.” Die Gäste können sich auf das große Thema Künstliche Intelligenz, neue Veranstaltungsformate wie das Technologie-Festival und Fotografie-Highlights freuen.