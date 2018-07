Köln - Video zeigt hautnah, was Tierpfleger im Kölner Zoo erleben

Köln. So nah kommen Zoobesucher den Adlern, Erdmännchen und Löwen normalerweise nicht: In einem ganz besonderen Video lässt der Kölner Zoo Internetnutzer die Arbeit der Tierpfleger erleben. Den Mitarbeitern wurden dafür eigens Kopfkameras aufgesetzt.

Herausgekommen ist, wie der Kölner Zoo in einer Mitteilung beschreibt, ein ungewöhnliches Video. „Es bietet faszinierende Einblicke hinter die Zoo-Kulissen und zeigt, mit wie viel Aufwand, Know-how und Detailversessenheit die Tierpfleger ihren Schützlingen begegnen.“ Es verdeutliche, wie aufwendig die Arbeiten mit den Tieren oft seien und wie ausgefeilt die Trainings- und Beschäftigungsprogramme in Zoos.

Gezeigt werden ganz unterschiedliche Tiere und Tierpflegerarbeiten. Elefantenbulle „Rajendra“ hat etwa dank spielerischen Trainings gelernt, auf Kommando seine Füße für Fußpflegearbeiten zu heben.

Den überaus seltenen Philippinen-Krokodilen konnten die Experten beibringen, per Fingerzeig das Maul zu öffnen, damit die Zähne kontrolliert werden können. Auch Flusspferd-Bulle „Albert“ wird im Video zu Zahnpflegearbeiten ins Maul geschaut. Ebenfalls im Video zu sehen ist die Punktlandung von Weißkopfseeadler „Paco“ auf dem Falkner-Handschuh der Tiertrainer. Er vollführt sie bei seinem regelmäßigen Jagdflug über dem Zoogelände im Rahmen der Flugschau.

Die Tierpfleger schnallten sich für die ungewöhnlichen Aufnahmen eine Spezialkamera per Stirnband an den Kopf. Sie war an einem Stirnband fixiert. Die Dreharbeiten dauerten rund zwei Wochen.