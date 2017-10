Broschüre zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte

Mit der Gewalt gegen Lehrkräfte befasst sich eine neue Broschüre der Bezirksregierung Münster. „Die Handreichung will Betroffenen und Schulleitungen eine schnelle Orientierung geben, um Handlungssicherheit herzustellen und so konkret wie möglich Hilfen anzubieten“, sagt Schulabteilungsleiter Wolfgang Weber.

Laut Bezirksregierung zeigen Umfragen, dass die Belastung einzelner Lehrer durch aggressive Übergriffe hoch ist. Berichtet wird über Vorfälle wie die Schlichtung einer Schulhof-Streiterei, bei der eine Hand an der falschen Stelle landet, (Online-)Drohungen und Sachbeschädigung etwa am Auto einer Lehrkraft oder direkte körperliche Gewalt. Angriffe erfolgten durch aggressive Kinder und Jugendliche, Eltern oder schulfremde Personen.

Konkrete Statistiken zur Gewalt gegen Lehrkräfte gebe es abgesehen von Umfrage-Ergebnissen kaum, hieß es. Für viele Betroffene und Zeugen sei dies häufig noch ein Tabu-Thema. Oft werde über das Erlebte eher schamhaft geschwiegen, so dass auch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen sei. Über Gewalt berichteten am häufigsten die Lehrer an Förderschulen, vergleichsweise selten hingegen Pädagogen an Gymnasien.