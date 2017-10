Selfkant.

Der Zettel, der an diesem kühlen Oktobermorgen an einer Bushaltestelle im Wind flattert, ist vielleicht ein Symbol dafür, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Das Gesicht der Frau, die dort abgebildet ist, kennt im Selfkant mittlerweile jeder. Zu sehen ist Dorota Galuszka-Granieczny, die junge Frau, die am Mittwoch seit einem Jahr vermisst wird. Es ist ein Fall ohne heiße Spur. Es ist aber auch ein Fall, der einige Menschen nicht loslassen will.