Verkehrsdrama nach Autobrand: A4 bis tief in die Nacht gesperrt

Aachen/Würselen. Vollsperrung im Feierabendverkehr mit dramatischen Folgen: Die Autobahn 4 war zwischen Aachener Kreuz und Eschweiler-West den ganzen Mittwochabend über bis gegen 23.30 Uhr gesperrt, weil ein Auto in Brand geraten war. Die Folge war ein Verkehrskollaps in und um Aachen, Rettungskräfte mussten die in der Hitze leidenden Fahrer mit Getränken versorgen.

Gegen 17.52 Uhr war das Auto etwa einen Kilometer von der Raststätte Aachener Land entfernt in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Die Ursache war vermutlich ein technischer Defekt; der Fahrer konnte den Wagen noch auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und rechtzeitig aussteigen. Nach Auskunft eines Sprechers der Autobahnpolizei Köln waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

Um das Feuer zu löschen und die Straßendecke von ausgelaufenen Stoffen wie Dieselkraftstoff und Bremsflüssigkeit zu reinigen, sperrten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Autobahnmeisterei alle drei Spuren in Fahrtrichtung Köln. Die Verschmutzungen waren so hartnäckig, dass ein Spezialunternehmen angefordert werden musste. „Da reichte es nicht, die Straße einfach nur abzuspritzen“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei unserer Redaktion am späten Abend.

Dramatische Szenen im Stau

So nahm das Unheil seinen Lauf. Schnell bildeten sich im abendlichen Verkehr lange Rückstaus: sechs Kilometer auf der Autobahn 44 bis zur Anschlussstelle Aachen-Laurensberg, fünf Kilometer auf der A44 bis Brand und anderthalb Kilometer auf der A544 bis Verlautenheide. Auf den Gegenspuren kam es ebenfalls zu Staus, da der Rauch des brennenden Autos die Sicht behinderte. In der Folge brach auf den wichtigen Umgehungsstrecken im Norden und Osten Aachens sowie in Würselen und Stolberg der Verkehr stellenweise völlig zusammen.

In den Blechschlangen kam es zu dramatischen Szenen. Aufgrund der sommerlichen Hitze gab es nach Feuerwehrangaben mehrere Notarzteinsätze, da Autofahrer, die stundenlang in der prallen Sonne in ihren Fahrzeugen ausharrten, Schwächeanfälle erlitten.

Zahlreiche Rettungskräfte - Aachener Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und Hilfsorganisationen - rückten aus, um die wartenden Fahrzeuginsassen mit Flüssigkeit zu versorgen. „Einheiten aus dem Katastrophenschutz sind unterwegs, um die Leute zu verpflegen“, erklärte Feuerwehrchef Jürgen Wolff. „Vor allem Getränke werden gebraucht. Wir versuchen, so viele wie möglich zu erreichen.“

„Es war eine einzige Rutschpartie“

Betroffene Autofahrer versuchten auf Nebenstraßen auszuweichen, zum Beispiel auf die Strecke von Merzbrück Richtung Eschweiler:

Zunächst hatten die Einsatzkräfte noch gehofft, die Fahrspuren ab etwa 19 Uhr wieder freigeben zu können. Doch Stunde um Stunde verzögerte sich die Reinigung der Fahrbahn, die spiegelglatt geworden war. „Das war eine einzige Rutschpartie“, sagte Feuerwehrchef Wolff.

Erst gegen 21.30 Uhr durften die ersten der steckengebliebenen Autofahrer auf der A4 rückwärts zurückfahren. Die unmittelbar hinter der Unfallstelle stehenden Autofahrer wurden über den Standstreifen vorbeigeleitet. Um 23.33 Uhr, mehr als fünfeinhalb Stunden nach dem Unfall, waren die letzten Unfallspuren beseitigt. Für die verbliebenen Einsatzkräfte hieß es dann endlich auch: Feierabend.