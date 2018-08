Merzenich/Berlin - Verhandlungen über Rodungsstopp im Hambacher Forst?

Merzenich/Berlin.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Verhandlungen über einen Rodungsstopp im Hambacher Forst angedeutet. „Ich selbst war in den vergangenen Wochen, auch mit den Beteiligten, im Gespräch”, sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin, wo auch die Kohlekommission der Bundesregierung tagte.