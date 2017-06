Vergewaltigung am Westfriedhof: Mutmaßlicher Serientäter verhaftet

Aachen. Gut drei Jahre nach der Vergewaltigung einer Joggerin in der Nähe des Aachener Westfriedhofs haben die Ermittler einen 24-jähriger Mann festgenommen. Der mutmaßliche Serientäter soll auch eine Schülerin in Richterich sexuell genötigt haben und versucht haben, eine dritte Frau in Übach-Palenberg zu vergewaltigen. Der Fall war bereits Thema in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ .

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Aachen, Jost Schützeberg, am Donnerstag angab, wurde der junge Mann bereits vor gut einer Woche festgenommen. Am 25. Mai hatte ein Untersuchungsrichter Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Am 26. Oktober 2014 soll der heute 24-Jährige an der vielbefahrenen Vaalser Straße im Westen Aachens eine damals 32 Jahre alte Joggerin überfallen haben. Am Parkplatz eines Blumengeschäfts nahe des Westfriedhofs stieß er sie in ein Gebüsch und vergewaltigte sie dort trotz Gegenwehr brutal. Als er von ihr abließ, konnte sie fließen und halbnackt und völlig aufgelöst ein vorbeifahrendes Auto stoppen. Der Täter entkam.

Es ist nicht die erste und auch nicht die einzige Tat, die dem 24-Jährigen vorgeworfen wird. Fast genau sechs Monate vorher, am 27. April 2014, soll er eine damals 17-jährige Schülerin kurz vor Mitternacht auf der Grünenthaler Straße in Aachen-Richterich verfolgt haben. Als er sie einholte, befriedigte er sich sexuell vor ihren Augen. Als sie davonrennen wollte, versuchte er, sie zu vergewaltigen. Die Schülerin wehrte sich heftig - es gelang ihr, sich von dem Angreifer zu befreien.

Der dritte und letzte bekannte Fall hatte erneut für Aufsehen gesorgt. Am 26. März 2015 versuchte der Täter, eine damals 18-jährige Frau in Übach-Palenberg zu vergewaltigen. Bizarr war das Fahndungsfoto, mit dem die Strafverfolger anschließend nach dem Sexualtäter suchten: Unmittelbar vor der Tat war der Täter auf der Suche nach seinem Opfer mit nacktem Unterkörper durch die Straßen in Übach-Palenberg gestreift, die ausgezogene Hose in der Hand. Dabei hatte ihn die Überwachungskamera einer noch geöffneten Spielhalle kurz vor 23 Uhr gefilmt. Direkt danach fiel der halbnackte Täter über die Frau her.

Ein Teil dieser Taten war Gegenstand der am 23. September 2015 ausgestrahlten Sendung „Aktenzeichen XY“. Nach der Sendung gingen etliche Hinweise auf mehrere Personen ein, denen die Polizei Aachen nachging. Die Ermittlungen führten schließlich zu dem nun dringend Tatverdächtigen, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits ein Geständnis abgelegt hat.

Ob der Mann noch weitere Taten begangen hat, wollen die Ermittler noch herausfinden.