Frankfurt/Viersen - Verdacht auf Kindesmissbrauch: BKA-Fahndung führt nach Viersen

Frankfurt/Viersen. Die öffentliche Fahndung nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter hat eine heiße Spur nach Viersen ergeben. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk gegenüber der Westdeutschen Zeitung. „Es hat aber bisher keine Festnahme gegeben.“

Informationen der „Bild“ -Zeitung, wonach die Wohnung des gesuchten Mannes am Montagnachmittag gestürmt worden sei, ohne ihn dort anzutreffen, bestätigte Ungefuk mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Dem Bericht zufolge soll es sich um einen 45-jährigen Mann handeln, von Beruf Taxifahrer. Die Generalstaatsanwaltschaft machte zu den persönlichen Verhältnissen des Gesuchten keine Angaben, teilte nur mit, dass er im Tatzeitraum zwischen 40 und 45 Jahre alt gewesen sein soll.

Auf der Suche nach dem Mann hatten sich das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag an die Öffentlichkeit gewandt: Die Ermittler veröffentlichten Fotos des mutmaßlichen Täters, der seit 2014 mindestens zwölf Mal zwei Kinder missbraucht haben soll. Die grausigen Taten an den etwa sieben und zehn Jahre alten Jungen filmte er und stellte die Aufnahmen ins Darknet. Insgesamt liegen den Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3800 Bild- und Videodateien zu dem Missbrauch in einer Dachgeschosswohnung vor.

Wir berichten aktuell weiter.