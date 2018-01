Köln - Verbotene Symbole gezeigt: Kurden-Demozug startet verspätet

Köln.

Ein Demonstrationszug mit rund 12.000 Kurden hat sich am Samstagmittag in Köln in Gang gesetzt, um gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien zu protestieren. Der Start verzögerte sich um rund zwei Stunden, weil viele Teilnehmer verbotene Symbole zeigten, wie eine Polizeisprecherin sagte.