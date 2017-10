Vater soll eigenes Kind mit Kreissäge getötet haben

Lüttich.

Im Fall der beiden getöteten Kinder in Lüttich wurden am Montag neue Erkenntnisse bekannt. Wie belgische Medien berichteten, hatte der tatverdächtige Vater die Kinder unmittelbar zuvor von der getrennt lebenden Mutter in Empfang genommen. Während einer kurzen Abwesenheit der Mutter tötete er sie auf grausame Weise.