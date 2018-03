Berlin - US-Zölle: Laschet sieht bei möglicher „Stahlschwemme” Jobs in Gefahr

Berlin.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht bei einer möglichen „Stahlschwemme” in Europa als Folge von US-Strafzöllen Jobs in Deutschland in Gefahr. Laschet sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, zwar hätten US-Strafzölle auf Stahlprodukte keine unmittelbare Auswirkung auf deutsche Werke.