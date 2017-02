Unwetterwarnung: Orkantief Thomas bringt Sturm und Schnee

Aachen/Düren/Heinsberg. Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstag vor orkanartigen Böen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Während in der Region die Jecken den ersten Höhepunkt des närrischen Treibens feiern, sei zumeist zwischen 20 Uhr und 3 Uhr am Freitagmorgen mit Böen bis zur Windstärke 11 zu rechnen, die Geschwindigkeiten bis zu 115 Stundenkilometer erreichen können.

Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, teilte der DWD mit. „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände“, hieß es in der Warnung. Fenster und Türen sollten geschlossen werden. Abstand solle man insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Nach Möglichkeit solle man sich nicht im Freien aufhalten.

Hintergrund ist das Orkantief Thomas. Die Unwetterfront werde am Donnerstagnachmittag von der niederländischen Grenze ins Landesinnere ziehen, sagte Meteorologe Franz Molé vom Deutschen Wetterdienst. Dann könne es im Flachland schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern geben. Im Bergland und in Gewitternähe seien auch orkanartige Böen möglich. „In der Nacht gibt es ein zweites Sturmfeld, das in Nordrhein-Westfalen verbreitet Windstärken von 110 Stundenkilometern bringt“, sagte Molé weiter. Erst in der zweiten Nachthälfte soll der Wind von Westen her nachlassen.

Oberhalb von 300 Metern werden Schneeschauer vorhergesagt. In der Eifel, dem Oberbergischen Land und dem Sauerland müsse in der Nacht bei Temperaturen unter null Grad mit Glätte gerechnet werden. Sehr große Regenmengen sind bereits seit Dienstagabend im Bergischen Land sowie im Rothaargebirge gefallen. An die 60 Liter Regen pro Quadratmeter wurden gemessen. In Teilen des Landes erwartet das Umweltamt NRW einen schnellen Anstieg der Wasserpegel.