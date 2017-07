Unwetterfront zieht durch: CHIO zeitweise unterbrochen

Aachen/Düren/Heinsberg. Heftige Gewitter mit starkem Regen haben im Rheinland zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Die Front kam aus Belgien, so dass es zunächst im Raum Aachen blitzte und regnete, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes sagte. In Köln liefen Hunderte Keller und eine U-Bahn-Station voll, der Bahnverkehr wurde an etlichen Stellen in NRW gestört.

Auch Teilnehmer und Besucher des CHIO in Aachen bekamen das Unwetter zu spüren. Der Preis von Europa wurde in der Soers wetterbedingt zeitweise unterbrochen.

Nicht besser lief es in Düsseldorf: Dort wurde die Rheinkirmes vorübergehend eingestellt. Kurz darauf setzte ein Gewitter über dem Volksfest - einem der vier größten in Deutschland - ein. Die erwarteten starken Windböen ließen nichts anderes zu, sagte ein Sprecher. Insgesamt werden rund vier Millionen Besucher zu der Kirmes erwartet.

In Köln wurde die Feuerwehr zu mehr als 400 Einsätzen gerufen. Viele Unterführungen und ganze Straßenzüge stünden unter Wasser, sagte ein Sprecher. Auch eine U-Bahn-Station lief voll Wasser. Am Flughafen Köln/Bonn wurde der Flugbetrieb für 90 Minuten unterbrochen. Insgesamt 15 Flüge starteten verspätet, bei 14 Flügen verzögerte sich die Landung. Ein Flug nach München wurde gestrichen.

Im Kölner Hauptbahnhof lief Wasser in Teile der Bahnhofshalle. Ursache war nach Angaben einer Bahnsprecherin ein verstopfter Abfluss. Busse und Bahnen in Köln hatten nach Angaben eines Sprechers der Verkehrsbetriebe Verspätungen von bis zu 40 Minuten.

Für Bahn-Pendler wurde die Heimfahrt in Teilen zur Geduldsprobe. Nach Angaben der Deutschen Bahn fiel auf der Strecke von Bonn Richtung Koblenz ein Baum auf die Oberleitung. Züge fielen dadurch aus oder hatten Verspätung. Störungen gab es demnach vor allem „im Rheinland und Richtung Ruhrgebiet“, wie ein Sprecher sagte. Es gebe Weichenstörungen, Signalstörungen unterschiedlichen Ausmaßes.

Die Gewitterfront ziehe in nordöstlicher Richtung über Nordrhein-Westfalen. Die ganze Nacht hindurch müsse mit schweren Sturmböen und Starkregen von 40 Litern pro Quadratmeter in ganz Nordrhein-Westfalen gerechnet werden. Erst am Donnerstagnachmittag sei wieder mit einer Beruhigung zu rechnen.

Größere Schäden wurden zunähst nicht gemeldet. „Keine besonderen Einsätze”, hieß es beispielsweise bei den Feuerwehren im Raum Aachen. In Köln musste die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers wegen abgebrochener Äste zu Einsätzen ausrücken.

Die amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für die Städteregion Aachen und die Kreise Düren und Heinsberg für den Mittwochnachmittag wurde im Lauf des Tages wieder aufgehoben.