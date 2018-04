Unwetter in der Region Aachen/Düren/Heinsberg: Zahlreiche Einsätze

Region. Heftige Gewitter und Starkregen haben in der Nacht zu Montag in der Region für eine Vielzahl an Einsätzen der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Zahlreiche Straßen wurden überschwemmt und mussten gesperrt werden.

So gingen bei der Aachener Einsatzleitstelle der Polizei in nur 70 Minuten 320 Notrufe ein. Häufiger Anlass waren Gefahrenstellen wie ausgespülte Kanaldeckel, Straßenüberflutungen, Unterspülungen und Wassereinbrüche in Kellern. Nach Informationen der Polizei kamen durch das Unwetter zunächst keine Menschen zu Schaden.

Das Unwetter war wie ein Sommergewitter aus Südfrankreich, Luxemburg und Belgien hergezogen. Hagel und Starkregen seien auch das, „was im Sommer typischerweise die Gewitter ausmacht”, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Die Gewitterfront erreichte die Stadt Aachen gegen 22.45 Uhr. Aufgrund von starken Überschwemmungen musste der Berliner Ring von der Jülicher Straße in Fahrtrichtung Breslauer Straße gesperrt werden. Die Autobahnauffahrten sind nicht betroffen.

Auch die Bundesstraße 57n in Baesweiler wurde zwischen Ludwig-Erhard-Ring und Kreisverkehr B56 Immendorf/Waurichen voll gesperrt. Wann die Sperrungen aufgehoben werden, war am Morgen noch nicht bekannt.

80 Zentimeter hoch sammelte sich das Wasser im Europa-Tunnel (L 238) in Stolberg. Die Tunnelleitzentrale musste die Durchfahrt sperren. „Da steht komplett das Wasser drin”, sagte ein Sprecher der Polizei.

Im Kreis Heinsberg mussten die Bundesstraße 56n sowie die Kreisstraße 13 zwischen Gangelt und Breberen für die Dauer von Einsätzen gesperrt werden. Auch hier folgten dem Wasser Schlammmassen, die für rutschige Fahrbahnen sorgten. Derzeit noch gesperrt ist die Landesstraße 227. Die Feuerwehr hat Schwierigkeiten, die Wassermassen abzuleiten. In einer Senke im Kurvenbereich stand das Wasser etwa 30 Zentimeter hoch. Auf der Landesstraße 364 zwischen Tüschenbroich und Gerderath musste die Feuerwehr einen großen Ast beseitigen. In Doveren stürzte ein Baum auf eine Stromleitung.

In Düren wurde die Bundesstraße 57 wegen Schlamm auf der Fahrbahn für 15 Minuten gesperrt. Insgesamt habe es jedoch keine besonderen Einsätze gegeben, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte.

Auch der Bahnverkehr blieb nicht verschont: Wegen Unwetterschäden ist die Zugstrecke zwischen Kohlscheid und Aachen derzeit gesperrt. Zwischen Herzogenrath und Aachen kommt es ebenfalls zu Störungen.

Seit dem späten Sonntagabend rückte die Feuerwehr zu Einsätze in und nahe der Südeifel aus. Ein Polizeisprecher in Trier sagte, auf der Bundesstraße 418 seien bei Wintersdorf Bäume umgestürzt. Die Straße wurde gesperrt und sollte frühestens am Morgen wieder freigegeben werden. In der Gemeinde Zemmer in Rheinland-Pfalz sei der Strom ausgefallen, weil ein Blitz die Hochspannungsleitung zerstört habe.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor vor schweren Gewittern in Rheinland-Pfalz, Saarland und Teilen Nordrhein-Westfalens gewarnt. Im Saarland sei man „glimpflich” davongekommen, sagte ein Sprecher.

