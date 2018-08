Region - Unwetter am Donnerstag: Starkregen und Sturmböen auch in der Region möglich

Region. Für Donnerstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heftige Unwetter in Nordrhein-Westfalen. „Straßen könnten überflutet werden”, sagte ein Sprecher. Auch in der Region muss mit großen Wassermassen und heftigen Sturmböen gerechnet werden. Örtlich kann es - wie bei den Gewittern im Mai - wieder zu Überschwemmungen kommen.

„Bereits ab dem frühen Donnerstagmorgen rechnen wir mit teils kräftigen Gewittern”, sagt Bodo Friedrich von der privaten Wetterstation Eifelwetter. Mit Unterbrechungen werden diese sich bis in den Nachmittag oder sogar Abend ziehen. Grund für die erwarteten Gewitter ist sei eine Kaltfront, die aus Frankreich hereinzieht, erklärt Friedrich. „Wenn die hier reinkommt, trifft sie auf die relativ warme Luft und hebt diese an.”

Punktuell könne es dann wieder heftigen Starkregen geben. Da der extrem trockene Boden die plötzlich auftretenden Wassermassen nicht so schnell aufnehmen kann, kann es dann zu Überschwemmungen kommen, sagt Friedrich. Wie bei den Unwettern Ende Mai könne es dann örtlich auch zur Überschwemmung einzelner Straßen kommen. Auch kleinkörnigen Hagel hält der Meterologe für möglich.

Neben Starkregen mit Wassermengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und Hagelschauern treten laut DWD schwere Sturmböen auf, die auch bis in den Orkanbereich gehen könnten. „In Gewitterböen frischt es kräftig auf”, bestätigt Friedrich. Windgeschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometern pro Stunde hält er für realistisch. „Solche Böen sind dann auch in der Lage, kleine Bäume auszureißen.”

Die Temperaturen sacken infolgedessen ab. Am Freitag erwartet Friedrich Temperaturen von rund 18 Grad in der Eifel. In Aachen müsse man mit 20 bis 21 Grad Vorlieb nehmen - aber auch das sei ja eine willkommene Abkühlung. Mit neun bis 13 Grad wird es nach Angaben des Wetterdienstes in der Nacht auf Samstag noch kühler.