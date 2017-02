Unfallverursacher flüchtet und lässt zwei Schwerverletzte zurück

Köln. Bei einem Unfall auf der Bonner Straße in Köln sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher ist nach der Kollision geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Warum er geflüchtet ist, ist noch unklar.

Nach ersten Informationen war der Fahrer des Minis mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts auf der Bonner Straße unterwegs. Er verlor in Höhe der Bushaltestelle Bayenthal Cäsarstraße die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einem Twingo und weiteren am Straßenrand parkende Autos kollidierte.

Der Fahrer flüchtete daraufhin, wurde aber unweit der Unfallstelle hinter einem Häuserblock von der Polizei gestellt. Der Mann war leicht verletzt, die zwei Insassen des Twingos wurden schwer verletzt und in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie befreien, bevor sie in Krankenhäuser transportiert wurden.

Die Polizei ermittelt nun, wieso der Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Die Bonner Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.