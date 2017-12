Viersen - Unfall auf A61: Polizistin weiter in Lebensgefahr

Viersen. Die Polizistin, die bei einem Unfall bei Viersen schwer verletzt wurde, ist weiter in Lebensgefahr. Ihr Zustand habe sich aber etwas stabilisiert, sagte eine Sprecherin der Polizei in Mönchengladbach am Freitagmorgen. Die 48-Jährige hatte in einem Streifenwagen gesessen, der auf der Autobahn 61 von einem Lastwagen gerammt wurde.

Mehr zum Thema

Die Polizistin erlitt lebensgefährliche Verletzungen, als der Lkw am Mittwochabend auf dem Standstreifen der Autobahn in den Streifenwagen prallte und ihn 200 Meter weiter schob. Eine 23-jährige Polizistin starb, ein 22 Jahre alter Polizist wurde schwer verletzt. Er war auch am Freitagmorgen noch im Krankenhaus, wie die Sprecherin sagte.

Die Beamten hatten bei Viersen auf den Lastwagen gewartet, der zuvor Schlangenlinien-fahrend auf der Autobahn aufgefallen war.

Gegen den 48 Jahre alte Fahrer des ukrainischen Lastwagens erging Haftbefehl. Ein Alkoholtest bei dem Mann hatte den Angaben zufolge einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.