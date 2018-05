Aldenhoven - Unfall auf A44: Gaffer fährt durch Rettungsgasse

Aldenhoven.

Ein schwerer Unfall auf der Autobahn 44 bei Aldenhoven sorgte am Freitagabend in Fahrtrichtung Düsseldorf für lange Staus im Feierabendverkehr. In Höhe der Abfahrt Aldenhoven waren insgesamt vier Fahrzeuge zusammengestoßen, in Folge des Unfalls musste die Autobahn zeitweise komplett gesperrt werden. Der Verkehr staute sich vorübergehend auf über neun Kilometern.