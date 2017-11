Unfälle im Feierabendverkehr: Stau auf den Autobahnen

Aachen/Würselen/Eschweiler. Reihenweise demolierte Autos sind das Ergebnis mehrerer Unfälle im Feierabendverkehr in der Städteregion Aachen am Dienstagabend. Am Aachener Kreuz und rund um die Anschlussstelle Eschweiler-West der Autobahn A4 ging zeitweise nichts mehr.

Zuerst knallte es gegen 16.30 Uhr an der Rue de Wattrelos in Eschweiler in der Nähe der Aral-Tankstelle an der Autobahnauffahrt. Mindestens ein Pkw wurde dabei schwer beschädigt.

In der Folge bildeten sich lange Staus auf den angrenzenden Straßen sowie auf der A4 selbst, auf der die Autos nicht mehr abfahren konnten. Die Auffahrt zur A4 in Richtung Köln war zeitweise gesperrt. Zum Unfallhergang und den genauen Folgen für die Beteiligten waren zunächst keine Informationen zu bekommen.

Eine Stunde später kam es auf der A4 zwischen der Anschlussstelle Aachen-Zentrum und dem Autobahnkreuz Aachen zu einem weiteren Unfall. Nach Auskunft der zuständigen Autobahnpolizei Köln fuhren in Fahrtrichtung Köln mehrere Autos ineinander.

Es bildete sich schnell ein mehrere Kilometer langer Rückstau, der zeitweise bis hinter die Abfahrt Aachen-Zentrum reichte. Die angerückte Polizei ließ die beschädigten Fahrzeuge in den Bereich der Baustelle bringen, damit der Verkehr wieder fließen konnte.

Den dritten Unfall gab es ungefähr zur selben Zeit auf der Autobahn 544 in Richtung Aachener Kreuz rund 300 Meter hinter dem Europaplatz. Die Folgen blieben glimpflich, die beschädigten Autos konnten auf den Seitentreifen geschoben werden.