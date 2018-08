Studierende fragen in Interviews genauer nach

Studierende der FH Aachen im Studiengang Media and Communications for Digital Business (MCD) haben sich in diesem Sommersemester mit mehreren Themen befasst. Sie haben intensiv recherchiert, Interviews geführt, Texte geschrieben und Videos produziert.

Die Ergebnisse aus dem Journalistik-Seminar veröffentlichen wir in loser Folge. Erscheinen sind bereits Reportagen zu den Themen Autonomes Fahren, Start-ups, Aufklärung HIV und ein Gespräch mit WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn zur Konkurrenz von Netflix und anderen Anbietern.

Unterwegs waren beim Thema Cannabis: Antonia Bahn, Lea Daniels, Lena Sauermann, Pia Schieren, Lea Teichrüb und Sascha Halabut.