Düsseldorf - Unbekannte sprengen Tresore und rauben Goldhandel aus

Düsseldorf.

Diebe haben am frühen Neujahrsmorgen in Düsseldorf einen Goldhandel überfallen und zwei Tresore gesprengt. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei aus den dortigen Schließfächern Edelmetalle. Zuvor hätten die Täter von einer benachbarten Garage aus ein Loch in die Hinterwand zu jenem Haus gestemmt, in dem sich die Geschäftsräume des An- und Verkaufs von Gold befinden.