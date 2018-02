Düsseldorf - Unabhängige Verlage kämpfen um ihre Existenz

Düsseldorf.

Unabhängige Verlage sehen sich durch Monopolisierungen auf dem Buchmarkt und Ausschluss aus dem Sortiment vieler Buchhandlungen in ihrer Existenz bedroht. Dadurch sei die Vielfalt der Verlags- und Literaturszene bedroht, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten „Düsseldorfer Erklärung”.