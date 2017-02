Nideggen.

Mit knapper Mehrheit hat der Bauausschuss am Dienstag beschlossen, einen „Informationskreis“ zu bilden, der das weitere Planungsverfahren zum Kletterwald bei Eschauel begleiten soll. „Gegner und Befürworter sollen sich in diesem Gremium auf Augenhöhe austauschen, um die verhärteten Fronten wieder aufzubrechen“, erklärte am Mittwoch Nideggens Kämmerin Carola Gläser.