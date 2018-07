Düsseldorf - Umfangreiche Bauarbeiten gestartet: Bahn saniert Schienenetz in NRW

Düsseldorf. Die Deutsche Bahn hat mit Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen umfangreiche Bauarbeiten an ihrem Schienennetz gestartet. Seit der Nacht zum Samstag ist unter anderem die Strecke zwischen Dortmund und Hamm gesperrt.

Auf dem 26 Kilometer langen Abschnitt werden Schienen und Oberleitungen saniert. Zugleich sollen fünf Bahnhöfe für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) fit gemacht werden. Die Bahn hat für die Arbeiten acht Wochen angesetzt. Sie gehen also auch über das Ende der Sommerferien in NRW hinaus.

Ungeplant kamen am Samstag weitere Zugausfälle hinzu. Betroffen sind die Regionalverbindungen von Kassel über Hamm nach Düsseldorf (RE 11), Dortmund und Hagen (S5) und in Duisburg (RE37). Nach Angaben eines Bahnsprechers ist dafür eine Mischung aus Ferienzeit, Krankmeldungen und dem bekannten Mangel an Lokführern in der Branche verantwortlich.

Die Sperrung zwischen Dortmund und Hamm trifft den Fern- und Regionalverkehr. Die Züge werden auf Gütergleise umgeleitet. Die Fahrtzeit auf der vielbefahrenen Fernstrecke von Berlin ins Ruhrgebiet verlängert sich dadurch um rund 15 Minuten.

Im Regionalverkehr müssen sich Pendler umstellen, die normalerweise zwischen Dortmund und Hamm zusteigen: Die Linie des RE 6 fällt auf der Strecke komplett aus. Die Linien RE 1 und RE 3 (Eurobahn) sowie der RE 11 werden umgeleitet und halten nicht mehr überall. Dadurch ist etwa die Stadt Kamen komplett auf die eingesetzten Ersatzbusse angewiesen.

Auch zwischen Aachen und Mönchengladbach wird für den RRX gebaut. Bis zum 27. August geht auf der Strecke zwischen Geilenkirchen und Erkelenz nichts mehr. Neun Stationen werden modernisiert.

Die S6 fährt vier Wochen lang nicht zwischen dem Essener Hauptbahnhof und Ratingen-Ost. In dieser Zeit sollen elf Weichen erneuert und 3,2 Kilometer Gleise ausgetauscht werden. Außerdem wird die Ruhrbrücke in Kettwig instand gesetzt. Gebaut wird auch im Raum Witten. Deshalb fallen die Linien RE 16 und RB 40 (beide Abellio) zwischen Witten und Essen aus.