Düsseldorf - Überwiegend freie Fahrt für Autofahrer in NRW

Überwiegend freie Fahrt für Autofahrer in NRW Letzte Aktualisierung: 30. Juli 2018, 10:13 Uhr

Düsseldorf. Der Start in die neue Woche bringt überwiegend freie Straßen für die Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mit sich. Am Montagmorgen berichtete der WDR-Staumelder über Staus mit einer Gesamtlänge von nur etwa elf Kilometern für das gesamte Bundesland.