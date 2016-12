Über 20.000 Euro erbeutet: Polizei fahndet mit Fotos nach Betrüger

Region. Die Aachener Kriminalpolizei fahndet derzeit nach einem Mann, der mit falschen Überweisungen mehrere Kunden der Postbank aus Aachen und Würselen betrogen hat.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Unbekannte zu diesem Zweck bei einer Postfiliale in Bonn offenbar unter falschem Namen ein Girokonto eröffnet, auf das er die ergaunerten Beträge überwies. Das Geld – insgesamt über 20.000 Euro – wurde an Automaten in Bonn, dem Rhein-Sieg-Kreis und im belgischen Eynatten abgehoben.

Der unbekannte Täter wird nun mit Fahndungsbildern gesucht, die an den Geldautomaten aufgenommen wurden. Hinweise zum Täter nimmt die Kriminalpolizei unter 0241/957731301 oder 0241/957734210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen.