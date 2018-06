Stolberg.

Das älteste noch funktionstüchtige Automobil der Aachener Marke Cudell, Baujahr 1901, wird erst am Eröffnungstag angeliefert. Während das wichtigste Exponat der neuen Dauerausstellung „Turbo, Traffic, Transport“ im Industriemuseum Zinkhütter Hof in Stolberg also noch fehlt, stehen die Motor- und Fährräder schon an ihrem Platz.