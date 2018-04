Jülich - Trauer um Peter Grünberg: Physik-Nobelpreisträger aus Jülich ist tot

Jülich. Der Nobelpreisträger Professor Peter Grünberg ist tot. Der Jülicher Forscher ist Ende vergangener Woche im Alter von 78 Jahren gestorben, wie das Forschungszentrum Jülich am Montag mitteilte. Er war im Jahr 2007 mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden. Seine Erkenntnisse flossen in den Bau moderner Smartphones und Computer ein.

Grünberg hatte bei der Erforschung dünnster Schichten den sogenannten GMR-Effekt entdeckt, der es in der Praxis ermöglicht, die Speicherkapazität von Festplatten enorm zu steigern. Diese Entwicklung gilt als Grundlage für die Verkleinerung digitaler Kleingeräte.

Peter Grünberg begann seine Karriere in der Jülicher Forschungseinrichtung 1972, die 2004 mit seiner Pensionierung endete, wo er aber als Gast noch einige Jahre weiterarbeitete. Sein Gesundheitszustand in jüngster Vergangenheit war nicht der beste. Der Wissenschaftler, der in Pilsen geboren wurde, war auch Ehrenbürger seiner Heimatstadt Jülich.

Professor Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums Jülich, äußerte Trauer über Grünbergs Tod und würdigte den Verstorbenen. „Mit ihm verlieren wir einen herausragenden Wissenschaftler, der auf dem Gebiet der Festkörperforschung weltweit Maßstäbe gesetzt hat.“ Grünbergs Entdeckung des Riesenmagnetowiderstands habe „unser aller Leben entscheidend verändert“.

Ohne diese Erkenntnisse wären die modernen Computer und Smartphones so nicht denkbar. Das Forschungszentrum werde sein Andenken bewahren, nicht zuletzt, betonte Marquardt, „durch das nach ihm benannte Peter Grünberg Institut".

Peter Grünberg wurde 1972 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungszentrums am damaligen Institut für Festkörperforschung. Im Jahr 1988 entdeckte er den Riesenmagnetowiderstand (englisch: Giant Magnetoresistance – GMR), für den er im Jahr 2007 gemeinsam mit dem Franzosen Albert Fert mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Ihre Entdeckung des GMR-Effekts, die beide unabhängig voneinander gemacht hatten, führte zu einem Durchbruch in der modernen Informationstechnologie: Die Speicherkapazität von Festplatten ließ sich deutlich erhöhen und machte die Miniaturisierung von Speichermedien möglich.

Peter Grünberg wurde dafür bereits 1989 mit dem Zukunftspreis des Bundespräsidenten und 2006 mit dem Erfinderpreis der Europäischen Kommission ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen sind der Japan-Prize der Science and Technology Foundation of Japan (JSTF) und der Wolf-Foundation-Prize, beide 2007.

Die RWTH Aachen sowie die Universitäten Bochum, Köln, Saarbrücken, Athen, Sendai (Japan) sowie das Gebze Institute of Technology in der Türkei verliehen ihm die Ehrendoktorwürde. Im Jahr 2008 ernannte ihn die Stadt Jülich zum Ehrenbürger.